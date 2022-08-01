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Прокуратура завела справу на двох колишніх суддів, які працюють на окупантів в "ДНР"

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 17:07
Прокуратура завела справу на двох колишніх суддів, які працюють на окупантів в "ДНР" Фото: Прокуратура завела справу на двох колишніх суддів, які перейшли в ДНР (freepik.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прокуратура Донецької області двом жителям Макіївки та Новоазовська заочно повідомила про підозру в причетності до терористичній організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, у 2016 році двоє колишніх суддів Донецького окружного адміністративного суду та Тельманівського районного суду Донецької області добровільно взяли участь в утворенні і функціонуванні на території області системи незаконних судових органів окупаційної влади РФ.

Вони очолили так звані "Тельманівський та Новоазовський районні суди ДНР", підозрювані, застосовуючи незаконно введене так зване законодавство псевдореспубліки, здійснюють "правосуддя" і приймають незаконні судові рішення.

Також підозрювані проводять брифінги для підконтрольних окупаційному режиму ЗМІ, висвітлюючи діяльність терористичної організації.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом територіального управління ДБР.

Нагадаємо, у Харкові затримали двох чоловіків, які здійснювали відеозйомку місць розташування українських військових.

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