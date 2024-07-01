Прокуратура заочно висунула обвинувачення голові Башкортостану і меру Уфи

Прокуратура висунула їм звинувачення у фінансуванні протиправних дій, спрямованих на зміну меж та державного кордону України. Ці дії, вчинені групою осіб за попередньою змовою, суперечать положенням Конституції України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Згідно з результатами розслідування, посадовці російської республіки та її столиці з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно допомагають забезпечувати російські війська матеріально-фінансовими ресурсами.

Використовуючи свої політичні зв'язки та адміністративні важелі, підозрювані особи особисто давали розпорядження на закупівлю для армії РФ військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, медикаментів, продуктів харчування, будівельних матеріалів та інших товарів.

Матеріальні ресурси відправляються в тому числі в Україну, де окупаційні війська виконують завдання із захоплення українських територій.

Лідери Башкортостану використовують сучасні мультимедійні платформи, щоб інформувати громадян про допомогу, що надається учасникам так званої "сво". Текстові публікації доповнюються фото- та відеоматеріалами, які демонструють "відправку гуманітарних конвоїв до зони спеціальної військової операції".

Ці конвої, що складаються з десятків вантажівок, доставляють необхідні товари. Особливо урочисто відзначали "сотий ювілейний гумконвой", який був відправлений восени 2023 року.