Прокуратура заочно выдвинула обвинение главе Башкортостана и мэру Уфы

Прокуратура выдвинула им обвинения в финансировании противоправных действий, направленных на изменение границ и государственной границы Украины. Эти действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, противоречат положениям Конституции Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Согласно результатам расследования, должностные лица российской республики и ее столицы с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину активно помогают обеспечивать российские войска материально-финансовыми ресурсами.

Используя свои политические связи и административные рычаги, подозреваемые лица лично давали распоряжения на закупку для армии РФ военной техники, оборудования, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, медикаментов, продуктов питания, строительных материалов и других товаров.

Материальные ресурсы отправляются в том числе в Украину, где оккупационные войска выполняют задачи по захвату украинских территорий.

Лидеры Башкортостана используют современные мультимедийные платформы, чтобы информировать граждан о помощи, оказываемой участникам так называемой "сво". Текстовые публикации дополняются фото- и видеоматериалами, демонстрирующими "отправку гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции".

Эти конвои, состоящие из десятков грузовиков, доставляют необходимые товары. Особенно торжественно отмечали "сотый юбилейный гумконвой", который был отправлен осенью 2023 года.