Прокуратура задержала подозреваемого в ряде преступлений на национальной и религиозной почве

Иллюстративное фото (УНИАН)

Фигурант дела 18 месяцев скрывался от следствия

В четверг, 23 января 2020 года, прокуратура избрала меру пресечения - содержание под стражей задержанному подозреваемому в совершении ряда преступлений на национальной и религиозной почве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что подозреваемый 18 месяцев скрывался от следствия.

"Указанное лицо подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и хулиганских действий, которые заключались в осквернении могильного комплекса "Цадика Нахмана" в 2016 году, подрыва гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017, подрыва памятника Венгерскому народу на Веревецком перевале, что имело место в 2017 году Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти", - говорится в сообщении.

Также он подозревается в осквернении иудейской религиозной святыни – синагоги "Цори Гильод" во Львове в 2017 году, совершении хулиганских действий возле посольств США и Литвы и законченном покушение на убийство, совершенном с применением взрывного устройства в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году.

Кроме того, следствие считает его причастным к раскраске памятника воинам АТО, применении взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыве ручной гранаты возле входа приемной политической партии "Национальный корпус" в 2017 году.

"В настоящее время принимаются меры по завершению досудебного расследования и направления обвинительного акта в суд. В отношении других двух участников совершения указанных преступлений продолжается рассмотрение обвинительного акта в суде", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе создали спецуправления по военным преступлениям. В состав вошли 60 прокуроров.

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.