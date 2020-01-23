Прокуратура затримала підозрюваного у низці злочинів на національному і релігійному ґрунті

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Фігурант справи 18 місяців переховувався від слідства

У четвер, 23 січня 2020 року, прокуратура обрала запобіжний захід - утримання під вартою затриманого підозрюваного у скоєнні ряду злочинів на національному і релігійному ґрунті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що підозрюваний 18 місяців переховувався від слідства.

"Зазначена особа підозрюється у причетності до підриву ручної гранати та хуліганських дій, які полягали в оскверненні могили комплексу "Цадика Нахмана" у 2016 році, підриву гранати РГД-5 на території Черкаського відділення поліції в 2017, підриву пам'ятника Угорському народу на Веревецькому перевалі, що мало місце у 2017 році Також йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі та ненависті", - йдеться в повідомленні

Також він підозрюється в оскверненні іудейської релігійної святині – синагоги "Цорі Гільод" у Львові у 2017 році, вчинення хуліганських дій біля посольств США та Литви та закінчений замах на вбивство, скоєний із застосуванням вибухового пристрою у Києві під час святкування Дня Незалежності у 2017 році.

Крім того, слідство вважає його причетним до розфарбування пам'ятника воїнам АТО, застосування вибухового пристрою біля пам'ятника воїнам АТО у 2017 році, підриві ручної гранати біля входу приймальні політичної партії "Національний корпус" у 2017 році.

"В даний час вживаються заходи з завершення досудового розслідування та направлення обвинувального акта до суду. Щодо інших двох учасників вчинення зазначених злочинів триває розгляд обвинувального акта у суді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі створили спецуправління з військових злочинів. До складу увійшли 60 прокурорів.

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру ватажкові незаконних збройних формувань "ЛНР" у вчиненні порушення законів і звичаїв ведення війни.