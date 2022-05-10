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Прокуратура висунула підозру ще трьом росіянам за вбивства в Бучі

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 16:43
Прокуратура висунула підозру ще трьом росіянам за вбивства в Бучі Фото: Ірина Венедіктова та Анналена Бербок в Бучі (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Офіс генерального прокурора України висунув ще три підозри про вбивства в Бучі. Правоохоронцям відомі особи, які жорстоко вбивали цивільних у їхніх же домівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Як повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, наразі правоохоронці встановили вже перших 10 військовослужбовців РФ підозрюваних у катуванні та ймовірного вбивцю 4 чоловіків на вулиці Яблунській.

"А сьогодні прокурори Офісу Генпрокурора повідомили про підозру ще трьом військовослужбовцям вже відомої на весь світ своєю жорстокістю 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії Російської Федерації", - сказала Венедіктова.

Слідство встановило, що вони вдерлися до приватного будинку у Бучі та пострілами в голову вбили двох цивільних чоловіків.

Венедіктова додала, що Україна отримала важливий сигнал від міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок, що Німеччина готова всіляко сприяти Україні у розслідуванні воєнних злочинів. Також подякувала Анналені Бербок за вклад німецьких прокурорів у наш спільний юридичний фронт - колеги також розпочали кримінальне провадження щодо російської агресії в Україні.

Нагадаємо, у вівторок, 10 травня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з робочим візитом. Вона вже встигла відвідати Бучу.

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