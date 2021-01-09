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Прокуратура возбудила дело из-за обстрела ремонтной бригады на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители начали расследование вчерашних обстрелов ремонтной бригады вблизи Пивденного на Донбассе. Из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков возбудили дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура на странице в Facebook.

Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных к обстрелу бригады, которая вела ремонтные работы на водоводе "Горловка - Торецк".

Напомним, вчера российско-оккупационные войска дважды обстреляли ремонтную бригаду, которая работала на водоводе вблизи Пивденного. В результате обстрелов гражданские не пострадали. Украина подготовила ноту в ОБСЕ, в которой пожаловалась на боевиков.

Добавим, для проведения ремонтных работ возле Пивденного боевики дали украинской стороне гарантии безопасности.

Как писало РБК-Украина, вчера пророссийские боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные на провокации боевиков отвечали адекватным огнем.

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