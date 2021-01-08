Боевики на Донбассе обстреляли бригаду ремонтников. Украина подготовила ноту в ОБСЕ

Фото: Торецк (wikimedia.org by Zimina)

В пятницу, 8 января, на Донбассе вооруженные формирования обстреляли бригаду ремонтников. Она осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка - Торецк".

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики открывали провокационный огонь по бригаде из стрелкового оружия и гранатомета. Во избежание жертв работы были прекращены.

"В 12:00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на уговоры, около 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы было немедленно прекращено, проведено вывода рабочей бригады и офицеров УС СЦКК из зоны работ", - говорится в сообщении.

Отметается, что ремонтные работы были запланированы ОКП ООС совместно с украинской стороной СЦКК и КП "Вода Донбасса" в районе населенного пункта Пивденне.

Представители СММ ОБСЕ получили письменные гарантии безопасности со стороны боевиков "ДНР", а также Вооруженных сил Украины.

Из-за провокационных обстрелов украинская сторона СЦКК подготовила письменную ноту в адрес ОБСЕ по указанным провокационных действий со стороны ОРДО.

"Украинская сторона считает подобные действия ЗФ ОРДО недопустимыми и противоречащими шагам по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 января на водопроводе произошел порыв, который оставил без воды около 38 тысяч жителей Торецка и еще четырех населенных пунктов. Для проведения ремонтных работ боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода.

Ранее сообщалось, что на аварийном водопроводе на Донбассе обнаружили новый порыв на участке трубы в "серой зоне".