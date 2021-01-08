ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики на Донбассе обстреляли бригаду ремонтников. Украина подготовила ноту в ОБСЕ

Донбасс, Пятница 08 января 2021 18:07
Боевики на Донбассе обстреляли бригаду ремонтников. Украина подготовила ноту в ОБСЕ
Фото: Торецк (wikimedia.org by Zimina)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 8 января, на Донбассе вооруженные формирования обстреляли бригаду ремонтников. Она осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка - Торецк".

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики открывали провокационный огонь по бригаде из стрелкового оружия и гранатомета. Во избежание жертв работы были прекращены.

"В 12:00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на уговоры, около 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы было немедленно прекращено, проведено вывода рабочей бригады и офицеров УС СЦКК из зоны работ", - говорится в сообщении.

Отметается, что ремонтные работы были запланированы ОКП ООС совместно с украинской стороной СЦКК и КП "Вода Донбасса" в районе населенного пункта Пивденне.

Представители СММ ОБСЕ получили письменные гарантии безопасности со стороны боевиков "ДНР", а также Вооруженных сил Украины.

Из-за провокационных обстрелов украинская сторона СЦКК подготовила письменную ноту в адрес ОБСЕ по указанным провокационных действий со стороны ОРДО.

"Украинская сторона считает подобные действия ЗФ ОРДО недопустимыми и противоречащими шагам по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 января на водопроводе произошел порыв, который оставил без воды около 38 тысяч жителей Торецка и еще четырех населенных пунктов. Для проведения ремонтных работ боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода.

Ранее сообщалось, что на аварийном водопроводе на Донбассе обнаружили новый порыв на участке трубы в "серой зоне".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбассобстрел

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь