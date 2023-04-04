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Прокуратура висунула звинувачення 15 росіянам, які тримали людей у підвалі школи в Ягідному

Фото: прокуратура висунула звинувачення 15 росіянам, які тримали людей у підвалі школи в Ягідному (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 15 російських військовослужбовців. Їх підозрюють у жорстокому поводженні з людьми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Як зазначили у відомсьві, озброєні російські військові на початку березня 2022 року в окупованому селі Ягідне позбавили волі та насильно утримували в підвалі школи в якості "живого щита" 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх.

"Місцеві мешканці використовувалися для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних Сил України", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський був із робочим візитом у Чернігівській області. Він приїхав у Ягідне, жителів якого росіяни під час окупації тримали у підвалі.

Нагадаємо, що село Ягідне Чернігівської області близько місяця знаходилось під російською окупацією та було звільнене українськими військовими 30 березня 2022 року.

Додамо, що за кілька днів після окупації війська РФ облаштували свій штаб у місцевій школі, а до підвалу зігнали понад 300 людей, серед яких були і діти.

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