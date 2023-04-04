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Прокуратура предъявила обвинения 15 россиянам, которые держали людей в подвале школы в Ягодном

Фото: прокуратура предъявила обвинение 15 россиянам, которые держали людей в подвале школы в Ягодном (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военнослужащих. Их подозревают в жестоком обращении с людьми.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Как отметили в ведомстве, вооруженные российские военные в начале марта 2022 года в оккупированном селе Ягодное лишили свободы и насильственно удерживали в подвале школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних.

"Местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.

Напомним, что село Ягодное Черниговской области около месяца находилось под российской оккупацией и было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.

Добавим, что через несколько дней после оккупации войска РФ обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек, среди которых были и дети .

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