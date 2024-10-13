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Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області

Курськ, Неділя 13 жовтня 2024 15:05
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Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області Фото: генпрокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські правоохоронці розпочали розслідування ймовірного розстрілу українських військових у Курській області. Справу кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Андрія Костіна у Facebook.

Він зазначив, що Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених російськими солдатами.

Костін підкреслив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

"Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", - додав генпрокурор.

Розстріл полонених у Курській області

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо про ймовірну страту дев'ятьох українських воїнів у Курській області. Аналітики сервісу DeepState, посилаючись на джерела у першій окремій танковій бригаді, заявили, що у районі села Зелений Шлях 10 жовтня росіяни вбили українських полонених.

За словами аналітиків, бійці йшли на позиції, вважаючи, що будуть у відносному тилу. Воїнам довелося вступити в бій, а потім здатися у полон, оскільки у них був обмежений боєкомплект.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернулися до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів та Міжнародний кримінальний суд відреагувати на дії росіян.

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