Прокуратура Стамбула розпочала розслідування вибуху у місті за фактом тероризму, - ЗМІ

Головна прокуратура Стамбула почала розслідувати вибух у центрі міста, який стався сьогодні, 13 листопада, за фактом тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Safak.
За даними видання, для розслідування надзвичайної події в центрі міста вже було призначено п'ятьох прокурорів. Офіційних заяв про причини поки що не звучало.
При цьому органи державної влади заборонили ЗМІ висвітлювати місце вибуху.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в центрі Стамбула на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали поранення, є загиблі.
Пізніше у МЗС України заявили, що інформації про українців серед жертв немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.