Прокуратура США звинуватила сина Байдена за трьома пунктами справи про зберігання зброї

Повідомляється, що йдеться про незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за фальшивими документами. Його також звинувачують у прихованні інформації про підроблені документи та пристрасті до наркотичних речовин при оформленні ліцензії на зброю. За звинуваченнями, за даними видання, йому може загрожувати від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Його адвокат Еббі Ловелл заявив, що пред'явлені звинувачення неможливі через угоду, яку Хантер Байден укладав із федеральною прокуратурою. Він наголосив, що висунуті звинувачення не відповідають правозастосовчій практиці. Крім того, команда адвокатів Хантера Байдена має докази його невинності у цій справі.

Нагадаємо, що стосовно Хантера Байдена також розслідується справа про несплату податків. Раніше він визнав провину у цій справі, щоб зняти з себе звинувачення у справі про вогнепальну зброю. Але потім він відмовився від визнання вини у податкових злочинах.

Справа Хантера Байдена

Син президента США Хантер Байден у червні визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що його син Хантер, підозрюваний у порушеннях при сплаті податків, не вчинив незаконних дій.

Незабаром стало відомо, що у США призначили спецпрокурора у справі сина Байдена. Генеральний прокурор штату таким чином підвищив статус прокурора, котрий розслідує справу сина президента Байдена Хантера, до статусу спеціального прокурора.