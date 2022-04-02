Прокуратура США выявила попытки российских олигархов уклониться от санкций

Эндрю Адамс, опытный прокурор, возглавивший созданную в прошлом месяце целевую группу "Клептозахват" (KleptoCapture), сказал в интервью агентству Reuters, что в некоторых случаях даже олигархи, в отношении которых еще не введены санкции, пытаются перемещать активы до потенциальных ограничений.

Но даже когда они пытаются спрятать яхты, самолеты или другую собственность в странах, которые они считают секретными, Адамс предупредил, что олигархи, пытающиеся избежать санкций, сталкиваются с "беспрецедентно высоким" уровнем международного сотрудничества для отслеживания доходов российских элит, полученных нечестным путем.

"Предпринимаются усилия - о некоторых из них сообщалось публично - по перемещению, например, движимого имущества в виде яхт, самолетов… в юрисдикции, где, я думаю, люди считают, что будет труднее расследовать и труднее заморозить", - сказал Адамс.

Цель оперативной группы - поставить под угрозу финансы российских олигархов, чтобы оказать давление на президента Владимира Путина, чтобы он прекратил агрессию против Украины.

Название подразделения представляет собой обыгрывание слова "клептократия", которое относится к коррумпированным чиновникам, злоупотребляющим властью для накопления богатства. В оперативную группу входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств.

Соединенные Штаты и их союзники ввели несколько раундов санкций против Путина, многих его богатых друзей и десятков российских предприятий и государственных учреждений.

По словам Адамса, отследить активы олигархов часто сложно, потому что они скрыты за "слоями подставных компаний, разбросанных по всему миру".

Однако прокуратура США получает информацию из мест, которые ранее считались безопасными.

"Особенно в нынешнем контексте и нынешнем климате ... уровень общего понимания цели, я думаю, находится на рекордно высоком уровне", - сказал Адамс.

Он отказался сообщить подробности о конкретных юрисдикциях, которые предоставили оперативной группе информацию, или назвать конкретных людей, находящихся под следствием.