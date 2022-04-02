Прокуратура США виявила спроби російських олігархів ухилитися від санкцій

Ендрю Адамс, досвідчений прокурор, який очолив створену минулого місяця цільову групу " Клептозахват "(KleptoCapture), сказав в інтерв'ю агентству Reuters, що в деяких випадках навіть олігархи, щодо яких ще не введені санкції, намагаються переміщати активи до потенційних обмежень.

Але навіть коли вони намагаються сховати яхти, літаки або іншу власність в країнах, які вони вважають секретними, Адамс попередив, що олігархи, які намагаються уникнути санкцій, стикаються з "безпрецедентно високим" рівнем міжнародного співробітництва для відстеження доходів російських еліт, отриманих нечесним шляхом.

"Робляться зусилля-про деякі з них повідомлялося публічно - щодо переміщення, наприклад, рухомого майна у вигляді яхт, літаків... в юрисдикції, де, я думаю, люди вважають, що буде важче розслідувати і важче заморозити", - сказав Адамс.

Мета оперативної групи-поставити під загрозу Фінанси російських олігархів, щоб чинити тиск на президента Володимира Путіна, щоб він припинив агресію проти України.

Назва підрозділу являє собою обігравання слова "клептократія", яке відноситься до корумпованих чиновників, які зловживають владою для накопичення багатства. В оперативну групу входять прокурори, слідчі та аналітики з декількох федеральних агентств.

Сполучені Штати і їх союзники ввели кілька раундів санкцій проти Путіна, багатьох його багатих друзів і десятків російських підприємств і державних установ.

За словами Адамса, відстежити активи олігархів часто складно, тому що вони приховані за "шарами підставних компаній, розкиданих по всьому світу".

Однак прокуратура США отримує інформацію з місць, які раніше вважалися безпечними.

"Особливо в нинішньому контексті і нинішньому кліматі ... рівень загального розуміння мети, я думаю, знаходиться на рекордно високому рівні", - сказав Адамс.

Він відмовився повідомити подробиці про конкретні юрисдикції, які надали оперативній групі інформацію, або назвати конкретних людей, які перебувають під слідством.