Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который сорвал флаг в центре Киева

Подозрение сообщили по факту совершения публичного надругательства над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Правоохранители установили, что уроженец города Херсон схватился за край ткани флага и повис на нем, таким образом, что ткань флага потерпела значительных повреждений и была разорвана пополам, а флагшток сломан.

Полиция идентифицировала злоумышленника.

"Сейчас мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.