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Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який зірвав прапор в центрі Києва

Автор: РБК-Україна

Увечері 19 травня невідомий зірвав державний прапор України з адміністративної будівлі Дирекції молодіжного павільйону "Київська троянда" у парку на вулиці Грушевського. Зловмисника розшукали правоохоронці та повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

Підозру повідомили за фактом вчинення публічної наруги над державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Правоохоронці встановили, що уродженець міста Херсон схопився за край тканини прапора та повис на ньому, таким чином, що тканина прапору зазнала значних пошкоджень та була розірвана навпіл, а флагшток зламаний.

Поліція ідентифікувала зловмисника.

"Наразі чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що чоловіка розшукують і просять впізнати його особу.

Нагадаємо, у минулому місяці у Вінницькій області чоловік витер руки державним прапором. Поліція розпочала кримінальне провадження

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