Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який зірвав прапор в центрі Києва

Підозру повідомили за фактом вчинення публічної наруги над державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Правоохоронці встановили, що уродженець міста Херсон схопився за край тканини прапора та повис на ньому, таким чином, що тканина прапору зазнала значних пошкоджень та була розірвана навпіл, а флагшток зламаний.

Поліція ідентифікувала зловмисника.

"Наразі чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.