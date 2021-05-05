В Винницкой области мужчина вытер руки государственным флагом. Полиция начала уголовное производство

В Винницкой области полиция начала уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок до трех лет.

В социальных сетях разместили информацию о том, что неизвестные лица осквернили государственный флаг Украины, вытерев об него руки, на территории Мемориала Славы в пгт Тывров.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами).

Полицейские установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия.

Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.