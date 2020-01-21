Прокуратура сообщила о подозрении 16 участникам "Самообороны Крыма"

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении 16 участникам незаконной организации "Самооборона Крыма". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, участникам этого формирования было сообщено о подозрении на протяжении последних трех месяцев.

"За последние три месяца под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении 16 участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики в Крыму уже установили более 1300 человек-участников указанного формирования. Из них 217 человек получили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура объявила подозрение бизнесмену, финансировавшему "Самооборону Крыма". Он предоставлял помещение гостиницы и кафе в Чонгаре так называемым "самообороновцам".

Также РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму незаконно арестовали украинца за "госизмену". По словам адвоката Николая Полозова, он был захвачен еще в середине октября прошлого года в Крыму и в тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в изолятор ФСБ Лефортово.