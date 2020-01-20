В аннексированном Крыму арестовали Яцкина по обвинению в "госизмене"

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Яцкин был задержан в режиме строгой секретности ещё в середине октября прошлого года

В аннексированном Крыму арестовали Ивана Яцкина по обвинению в якобы государственной измене в форме шпионажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его адвоката Николая Полозова в Facebook.

По словам Полозова, он был захвачен ещё в середине октября прошлого года в Крыму и в тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в изолятор ФСБ Лефортово.

"О том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело и что он задержан никому не было известно, т.к. ФСБ осуществляло спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности. Только в конце декабря, т.е. спустя более чем два месяца российские СМИ заявили, что он арестован. Все это время он находился без какой либо помощи и поддержки, в одиночке каменного мешка Лефортово", - говорится в сообщении.

Отметим, что Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа, а именно в том, что по версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"В настоящее время сложно сказать имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу. Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначения" ни в чем не повинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами". За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно выучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признательных показаний, принуждение к оговору себя и других", - говорит Полозков.

Полозков отметил, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких, а также Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи.

Напомним, у политзаключенного Айдера Джеппарова, которого содержат в СИЗО аннексированного Крыма, обнаружили опухоль, из-за чего у него есть жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре подконтрольный РФ суд в Крыму оставил Джеппарова и еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" под стражей до 5 февраля.