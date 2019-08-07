Прокуратура объявила подозрение бизнесмену, финансировавшему "Самооборону Крыма"

Фото: подозреваемый в финансировании "Самообороны Крыма" (ark.gp.gov.ua)

Бизнесмен предоставлял помещение гостиницы и кафе в Чонгаре "самообороновцам"

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении бизнесмену, который финансировал незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крыма.

Сообщается, что следствие установило причастность гражданина Н. к финансированию в феврале-марте 2014 года непредусмотренного законами Украины вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

"Указанный гражданин предоставлял помещение гостиницы и кафе, которые расположены в поселке Чонгар Генического района Херсонской области в пользование так называемым "самооброновцам" и спецслужбам РФ для организации их штаба и места проживания", - говорится в сообщении.

Правоохранители официально не называют имени подозреваемого, но по информации СМИ, речь идет о бизнесмене Сейтумере Ниметуллаеве.

Как сообщается, бизнесмену сообщили о подозрении в совершении преступления по части 3 статье 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований).

Напомним, вчера сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили очередные попытки вербовки украинцев представителями спецслужб РФ. Зимой 2018 года представители ФСБ завербовали бывшего работника завода "Крымский Титан".