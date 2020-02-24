Прокуратура сообщила подозрение главе штаба "Самообороны Севастополя"

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении главе штаба так называемой "Самообороны Севастополя", а также объявила его в розыск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Как отметили правоохранители, он занимал должность руководителя штаба "Самообороны Севастополя" в течении февраля-марта 2014 года, во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

"Подозреваемый, осуществлял личный отбор кандидатов в состав незаконного вооруженного формирования и координировал действия бойцов. Был инициатором создания пеших патрулей и самовольно построенных блок-постов на территории Севастополя, на которых бойцы "Самообороны Севастополя" осуществляли проверку документов местных жителей, проводили обыски автомобилей и осуществляли задержание граждан, несогласных с оккупацией полуострова. Принимал участие и отдавал приказы, во время захвата 20 марта 2014 противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащий Военно-морским силам Украины", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемому инкриминируют участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия (ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины). На данный момент он объявлен в розыск.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудникам так называемой "Прокуратуры Республики Крым". Их обвиняют в преследовании проукраинских активистов.

Также сообщалось, что прокуратура Крыма сообщила о подозрении сотрудникам Следкома РФ в аннексированном Крыму, которых обвинили в преследовании фигурантов "дела 26 февраля", в том числе зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.