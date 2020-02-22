Сотрудников "прокуратуры Крыма" подозревают в преследовании проукраинских активистов

Иллюстративное фото (ark.gp.gov.ua)

Четырем сотрудникам оккупационной прокуратуры сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении четырем сотрудникам так называемой "Прокуратуры Республики Крым". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Прокуроров" подозревают по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Установлено, что подозреваемые, реализуя оккупационную политику, направленную на преследование проукраинского населения полуострова, и понимая, что на территории Крыма действуют исключительно нормы законодательства Украины, нарушили запрет на преследование лиц, которые находятся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года за действия, совершенные до начала оккупации.

Подозреваемые во время уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков незаконно применяли уголовное законодательство России.

"Трое "прокуроров" незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в течение года систематически ходатайствовали перед "судом" об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. Один из "прокуроров отдела" поддерживала государственное обвинение в судебных заседаниях и принимала участие в судебных прениях, безосновательно обвиняя человека в преступлении, которого он не совершал. В результате этих действий, "суд" приговорил одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Подозреваемые объявлены в розыск, правоохранители предпринимают меры для установления их местонахождения.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины в аннексированном Крыму, при этом отказывается предоставлять официальные сведения о задержании.