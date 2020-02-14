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Прокуратура Крыма объявила о подозрении российским следователям из-за задержания Чийгоза

Новости » Общество     14.02.2020 - 16:45
Прокуратура Крыма объявила о подозрении российским следователям из-за задержания Чийгоза
Фото: Ахтем Чийгоз (УНИАН)

"Следователями" было осуществлено незаконное задержание Чийгоза

Прокуратура Крыма объявила о подозрении сотрудникам Следкома РФ в аннексированном Крыму, которых обвинили в преследовании фигурантов "дела 26 февраля", в том числе зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры АРК.

Сообщается, что в рамках "уголовного дела", выполняя указания кураторов из России и оккупационных властей, "следователями" было осуществлено незаконное задержание одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, предъявлено обвинение, инициирован перед незаконно созданным судом вопрос об избрании, и в дальнейшем неоднократно - о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Следствие" оккупационными правоохранителями проводилось односторонне, а доказательства собирались с единственной целью - незаконно обвинить человека в преступлении, которого он не совершал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими следователями был составлен обвинительный акт, который в дальнейшем был утвержден российским прокурором и направлен для рассмотрения в подконтрольный России суд.

Напомним, фигурант "дела 26 февраля" Али Асанов подал ходатайство в суд об отмене условного осуждения и снятии судимости.

Ранее "Верховный суд Крыма отклонил апелляцию стороны защиты осужденных по "делу 26 февраля" Али Асанова и Мустафы Дегерменджи и оставил в силе приговор.

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