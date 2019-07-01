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Прокуратура сообщила новое подозрение главарю "ЛНР"

Новости » Общество    01.07.2019 - 18:25
Прокуратура сообщила новое подозрение главарю "ЛНР"
Фото: Леонид Пасечник (glava-lnr.info)

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении Леониду Пасечник

Прокуратура Луганской области объявила новое подозрение главарю террористической организации "Луганская народная республика" ("ЛНР") Леониду Пасечнику. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Пасечнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что 25 ноября 2017 года постановлением так называемого "народного совета Луганской народной республики" № 753 гражданин Украины был назначен так называемым "исполняющим обязанности председателя Луганской народной республики".

В сентябре-октябре 2018 года он подал в так называемую "центральную избирательную комиссию "ЛНР"" заявление о регистрации его кандидатуры на должность так называемого "председателя ЛНР". 1 октября 2018 года его заявление было удовлетворено.

По результатам проведенных вопреки действующему законодательству Украины на временно оккупированной территории 11 ноября 2018 года так называемых "очередных выборов" Пасечник был избран так называемым "главой" террористической организации "ЛНР".

В период с 25 ноября 2017 года по настоящее время Пасечник умышленно совершал действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя, и захват государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В отношении указанного лица направлено обвинительное заключение в суд по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, в настоящее время рассматривается судом.

Напомним,  ранее РБК-Украина писало, что исполняющий обязанности главарь самопровозглашенной "ЛНР" Пасечник набрал 68,3% голосов и победил на "выборах" на временно оккупированном Донбассе 11 ноября 2018 года.

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