Прокуратура повідомила нову підозру ватажку "ЛНР"

Фото: Леонід Пасічник (glava-lnr.info)

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру Леоніду Пасічник

Прокуратура Луганської області оголосила нову підозру ватажку терористичної організації "Луганська народна республіка" ("ЛНР") Леоніду Пасічнику. Про це повідомляє пресс-служба ГПУ.

Пасічнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (керівництво терористичною організацією) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що 25 листопада 2017 року постановою так званого "народної ради Луганської народної республіки" № 753 громадянин України був призначений так званим "виконуючим обов'язки голови Луганської народної республіки".

У вересні-жовтні 2018 року він подав у так звану "центральну виборчу комісію "ЛНР"" заяву про реєстрацію його кандидатури на посаду так званого "голови ЛНР". 1 жовтня 2018 року його заяву було задоволено.

За результатами проведених, всупереч чинному законодавству України, на тимчасово окупованій території 11 листопада 2018 року так званих "чергових виборів" Пасічник був обраний так званим "головою" терористичної організації "ЛНР".

У період з 25 листопада 2017 року по теперішній час Пасічник навмисне вчиняв дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

щодо вказаної особи направлено обвинувальний висновок у суд за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, в даний час розглядається судом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що виконуючий обов'язки ватажок самопроголошеної "ЛНР" Пасічник набрав 68,3% голосів та переміг на "виборах" на тимчасово окупованому Донбасі 11 листопада 2018 року.