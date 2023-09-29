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Прокуратура Швеції вимагає ув'язнення для шпигуна, що працював на Росію

Фото: шведська прокуратура вимагає посадити російського шпигуна на п'ять років (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Прокуратура Швеції вимагає п'ятирічного ув'язнення для Сергія Скворцова, якого підозрюють у "незаконній розвідувальній діяльності" на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Однак Олін заперечив, що дозволи були розроблені для "завіси легітимності", а сам Скворцов

Що цьому передувало

Скворцов був заарештований у листопаді минулого року разом зі своєю дружиною під час операції в Наке під Стокгольмом. Його відправили під варту, а дружину відпустили без пред'явлення звинувачень.

4 вересня розпочався судовий процес над Скворцовим, де його звинуватили у роботі проти Швеції та США.

"60-річного Сергія Скворцова звинувачують у грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та проти іноземної держави", - сказав прокурор.

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