Прокуратура Швеції вимагає ув'язнення для шпигуна, що працював на Росію

Прокуратура Швеції вимагає п'ятирічного ув'язнення для Сергія Скворцова, якого підозрюють у "незаконній розвідувальній діяльності" на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.
Однак Олін заперечив, що дозволи були розроблені для "завіси легітимності", а сам Скворцов
Скворцов був заарештований у листопаді минулого року разом зі своєю дружиною під час операції в Наке під Стокгольмом. Його відправили під варту, а дружину відпустили без пред'явлення звинувачень.
4 вересня розпочався судовий процес над Скворцовим, де його звинуватили у роботі проти Швеції та США.
"60-річного Сергія Скворцова звинувачують у грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та проти іноземної держави", - сказав прокурор.
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