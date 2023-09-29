Прокуратура Швеции требует заключения для шпиона, работавшего на Россию

Однако Олин возразил, что разрешения были разработаны для "занавеса легитимности", а сам Скворцов

Что этому предшествовало

Скворцов был арестован в ноябре прошлого года вместе со своей женой во время операции в Наке под Стокгольмом. Его отправили под стражу, а жену отпустили без предъявления обвинений.

4 сентября начался судебный процесс над Скворцовым, где он был обвинен в работе против Швеции и США.

"60-летний Сергей Скворцов обвиняется в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранного государства", - сказал прокурор.

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