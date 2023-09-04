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У Швеції почали судити шпигуна, який збирав інформацію для ГРУ Росії

Швеція, Понеділок 04 вересня 2023 19:27
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У Швеції почали судити шпигуна, який збирав інформацію для ГРУ Росії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окружному суді Стокгольма сьогодні, 4 вересня, розпочався процес над шведським громадянином російського походження. Його звинувачують у зборі інформації для ГРУ РФ.

Про це заявив прокурор Генрік Олін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що шпигун працював на ГРУ Росії протягом 10 років.

"60-річного Сергія Скворцова звинувачують у грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та проти іноземної держави", - сказав прокурор.

Під іноземною державою прокурор мав на увазі США.

Що цьому передувало

Скворцов був заарештований у листопаді разом зі своєю дружиною під час операції в Наке (місцевий муніципалітет - ред.) під Стокгольмом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що елітна поліція спустилася з двох вертольотів Black Hawk, щоб заарештувати пару.

Скворцов перебуває під вартою з моменту арешту і заперечує будь-які правопорушення, за словами його адвоката Ульріки Борг. Його дружину було звільнено без пред'явлення звинувачень після розслідування, проведеного шведською службою безпеки.

Російські шпигуни в країнах Європи

Раніше Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного професійного хокеїста. Чоловіка звинувачують в шпигунстві на користь Росії.

Також у Словенії поліція та Служба розвідки розслідують справу за участю росіянина, який намагався сфотографувати техніку та майно на аеродромі Збройних сил країни у місті Церкле-о-Кркі.

Нещодавно Служба державної безпеки Латвії (СДБ) повідомила про спроби російських спецслужб вербувати біженців з України.

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