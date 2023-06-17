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Прокуратура Сербії розпочала слідство щодо затриманих поліцейських з Косово

Фото: прокуратура Сербії почала слідство щодо косівських поліцейських (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Прокуратура Сербії розпочала слідство щодо трьох затриманих косівських поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

В прокуратурі зазначили, що косівські офіцери підозрюються в незаконному зберіганні зброї та вибухових речовин. Також слідство розпорядилось продовжити їх тримання під вартою.

Водночас, США та ЄС закликали Косово та Сербію "негайно вжити заходів для деескалації напруженості", що означає, серед іншого, і звільнення затриманих косівських поліцейських.

Конфлікт між Косово та Сербією

Нещодавно на півночі Косово пройшли вибори в муніципалітети. Етнічні серби, які проживають в тій частині країни, бойкотували виборчий процес, тож явка була низькою і перемогли кандидати-етнічні албанці.

Тоді в муніципалітетах почались протести, які переросли в сутички з поліцією та навіть миротворцями НАТО.

Напруга між країнами посилилась в червні, коли Сербія затримала трьох косівських офіцерів, яких звинуватили в спробах незаконно проникнути на територію країни. В Косово ж заявили, що правоохоронців викрали.

Після цього уряд Косово заборонив транспортним засобам з номерними знаками Республіки Сербія в’їзд до країни.

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