Косово закриває кордон для сербських авто після затримання Белградом поліцейських

Уряд Косово заборонив транспортним засобів з номерними знаками Республіки Сербія в’їзд до країни. Сталося це після затримання в Сербії трьох поліцейських з Косова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Речник уряду Косова Прпарім Круезіу повідомив, що інституції країни після останніх подій вирішили посилити рівень прикордонного контролю з міркувань безпеки.

"В якості термінового кроку було вирішено заборонити в'їзд транспортних засобів із сербськими номерними знаками в Косово, поки триває аналіз ситуації силовими інституціями", - зазначив Круезіу.

Раніше того ж дня, у Міністерстві внутрішніх справ Сербії заявили, що троє поліцейських з Косова намагалися вторгнутися на територію їхньої країни, після чого були затримані правоохоронцями.

Міністр внутрішніх справ Косово Джеляль Свечля повідомив, що косовських поліцейських серби викрали.

Що цьому передувало

Наприкінці травня між Сербією та Косово загострився конфлікт через місцеві виборів. Етнічні серби, які проживають на півночі Косова проігнорували місцеві вибори мерів, тому було обрано кандидатів албанського походження. Через це спалахнули заворушення.

Європейський союз готується ввести санкції проти Косова через ігнорування урядом закликів знизити напругу в регіоні.