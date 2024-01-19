Згідно з даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про журналіста Юрія Ніколова.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 171 КК України - переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою.

Що сталось

Згідно з даними слідства, 15 січня група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає журналіст одного з видань.

"Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії", - пише Офіс генерального прокурора.

Наразі правоохоронні органи вживають заходи для встановлення причетних осіб.

Що загрожує

Злочинцям загрожує обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Погрози Ніколову

Журналіст займається розслідуваннями про держзакупівлі, у тому ж числі щодо завищення цін на товари й послуги.

За словами постраждалого, до його квартири приходили невідомі, які своїми діями налякали сусідів та маму.

"Якісь чуваки ломились у двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками", - розповів журналіст.

Невідомі назвались "військовими, що приїхали з нуля на ротацію" й начебто хотіли вручити йому "повістку".

Фото: Прокуратура розпочала розслідування щодо погроз журналісту Ніколову (facebook.com/yuurii.nikolov)