Дарницька окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування через перешкоджання роботі журналіста та переслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про журналіста Юрія Ніколова.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 171 КК України - переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою.
Що сталось
Згідно з даними слідства, 15 січня група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає журналіст одного з видань.
"Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії", - пише Офіс генерального прокурора.
Наразі правоохоронні органи вживають заходи для встановлення причетних осіб.
Що загрожує
Злочинцям загрожує обмеженням волі на строк до чотирьох років.
Журналіст займається розслідуваннями про держзакупівлі, у тому ж числі щодо завищення цін на товари й послуги.
За словами постраждалого, до його квартири приходили невідомі, які своїми діями налякали сусідів та маму.
"Якісь чуваки ломились у двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками", - розповів журналіст.
Невідомі назвались "військовими, що приїхали з нуля на ротацію" й начебто хотіли вручити йому "повістку".
Фото: Прокуратура розпочала розслідування щодо погроз журналісту Ніколову (facebook.com/yuurii.nikolov)
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