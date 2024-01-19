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Прокуратура начала расследование касаемо угроз журналисту Николову

Фото: Прокуратура начала расследование касаемо угроз журналисту Николову (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

Дарницкая окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование из-за препятствования работе журналиста и преследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о журналисте Юрии Николове.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 171 УК Украины - преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику, осуществляемое должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору.

Что случилось

Согласно данным следствия, 15 января группа лиц прибыла в многоквартирный дом в Дарницком районе, в котором проживает журналист одного из изданий. 

"Находясь на межквартирной ходовой площадке возле квартиры журналиста, они совершали противоправные действия", - пишет Офис генерального прокурора. 

Сейчас правоохранительные органы принимают меры для установления причастных лиц.

Что угрожает

Преступникам грозит ограничение свободы на срок до четырех лет.

Угрозы Николову

Журналист занимается расследованиями о госзакупках, в том числе по завышению цен на товары и услуги.

По словам пострадавшего, в его квартиру приходили неизвестные, которые своими действиями испугали соседей и маму.

"Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, оклеили дверь бумажками", - рассказал журналист.

Неизвестные назвались "военными, которые приехали с нуля на ротацию" и вроде бы хотели вручить ему "повестку".

Фото: Прокуратура начала расследование касаемо угроз журналисту Николову (facebook.com/yuurii.nikolov)

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Прокуратура