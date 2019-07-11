Прокуратура России признала Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" РФ

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала международную неправительственную организацию Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, организация предоставляет угрозу основам конституционного строя РФ.

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данные о принятом решении Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции Российской Федерации, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.

Отметим, закон о нежелательных организациях был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Всемирный конгресс украинцев был создан в 1967 году в Соединенных Штатах Америк. Сейчас штаб-квартира находится в Торонто, Канада. На сайте организации говорится, что организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского, он провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.