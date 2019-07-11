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Прокуратура России признала Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" РФ


Организация предоставляет угрозу основам конституционного строя России

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала международную неправительственную организацию Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Как сообщается, организация предоставляет угрозу основам конституционного строя РФ.

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данные о принятом решении Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции Российской Федерации, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.

Отметим, закон о нежелательных организациях был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Всемирный конгресс украинцев был создан в 1967 году в Соединенных Штатах Америк. Сейчас штаб-квартира находится в Торонто, Канада. На сайте организации говорится, что организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского, он провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

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