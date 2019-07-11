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Прокуратура Росії визнала Всесвітній конгрес українців "загрозою безпеці" РФ


Організація надає загрозу основам конституційного ладу Росії

Генеральна прокуратура Російської Федерації визнала міжнародну неурядову організацію Всесвітній конгрес українців "загрозою безпеці" Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, організація надає загрозу основам конституційного ладу РФ.

"Встановлено, що діяльність цієї організації становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Дані про прийняте рішення Генеральна прокуратура направила в Міністерство юстиції Російської Федерації, щоб це відомство могло внести організацію в відповідний перелік.

Зазначимо, закон про небажаних організаціях був підписаний президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в травні 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.

Світовий конгрес українців був створений в 1967 році в Сполучених Штатах Америки. Зараз штаб-квартира знаходиться в Торонто, Канада. На сайті організації йдеться, що організація є координатором для українських діаспор з усього світу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського, він провел зустріч з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

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