Прокуратура в РФ просит увеличить срок заключения политзаключенному Приходько

Так, в ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прокурор требовал 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме и штрафом в 200 тысяч рублей.

"Прокуратура действительно подала апелляционное представление, это их право, хотят увеличить меру наказания более чем в два раза", - сообщил адвокат.

Вместе с тем, защита Приходько подает апелляцию на решение суда о 5 годах заключения.

Позже военный апелляционный суд рассмотрит заявления обеих сторон.