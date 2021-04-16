RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прокуратура в РФ просить збільшити термін ув'язнення політв'язню Приходьку

Автор: РБК-Україна

Російська прокуратура подала апеляцію на вирок проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходьку. Його вже засудили на п'ять років, але прокуратура вимагає змінити термін ув'язнення на 11 років.

Про це пише "Радіо Свобода".

Так, в ході засідання в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону прокурор вимагав 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.

"Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їх право, бажають збільшити міру покарання більш, ніж в два рази", - повідомив адвокат.

Водночас, захист Приходька подає апеляцію на рішення суду про 5 років ув'язнення.

Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що стан здоров'я українця Олега Приходька, якого утримують в СІЗО в Ростові-на-Дону (РФ), погіршується.

Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Йому оголосили вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України политзаключенные
Читайте також
Кількість українських полонених у Росії зростає, - омбудсмен
В Україну повернувся політв'язень, якого чотири роки утримувала Росія
Прогноз погоди