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Прокуратура в РФ просить збільшити термін ув'язнення політв'язню Приходьку

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 19:34
Прокуратура в РФ просить збільшити термін ув'язнення політв'язню Приходьку Фото: політв'язень Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: РБК-Україна

Російська прокуратура подала апеляцію на вирок проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходьку. Його вже засудили на п'ять років, але прокуратура вимагає змінити термін ув'язнення на 11 років.

Про це пише "Радіо Свобода".

Так, в ході засідання в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону прокурор вимагав 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.

"Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їх право, бажають збільшити міру покарання більш, ніж в два рази", - повідомив адвокат.

Водночас, захист Приходька подає апеляцію на рішення суду про 5 років ув'язнення.

Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що стан здоров'я українця Олега Приходька, якого утримують в СІЗО в Ростові-на-Дону (РФ), погіршується.

Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Йому оголосили вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.

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