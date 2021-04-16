Прокуратура в РФ просить збільшити термін ув'язнення політв'язню Приходьку

Російська прокуратура подала апеляцію на вирок проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходьку. Його вже засудили на п'ять років, але прокуратура вимагає змінити термін ув'язнення на 11 років.

Так, в ході засідання в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону прокурор вимагав 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.

"Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їх право, бажають збільшити міру покарання більш, ніж в два рази", - повідомив адвокат.

Водночас, захист Приходька подає апеляцію на рішення суду про 5 років ув'язнення.

Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.