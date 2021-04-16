Прокуратура в РФ просить збільшити термін ув'язнення політв'язню Приходьку
Російська прокуратура подала апеляцію на вирок проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходьку. Його вже засудили на п'ять років, але прокуратура вимагає змінити термін ув'язнення на 11 років.
Про це пише "Радіо Свобода".
Так, в ході засідання в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону прокурор вимагав 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.
"Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їх право, бажають збільшити міру покарання більш, ніж в два рази", - повідомив адвокат.
Водночас, захист Приходька подає апеляцію на рішення суду про 5 років ув'язнення.
Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.
Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що стан здоров'я українця Олега Приходька, якого утримують в СІЗО в Ростові-на-Дону (РФ), погіршується.
Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.
Йому оголосили вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.