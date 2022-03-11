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Прокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией

Автор: Анна Шиканова

В России генеральная прокуратура направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на INTERFAX.

"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Также в прокуратуре РФ сообщили, что, "в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия)" в Следственный комитет РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

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