Прокуратура РФ попросила суд визнати Meta екстремістською організацією

"Відповідно до Федерального закону "Про протидію екстремістській діяльності" Генеральною прокуратурою Російської Федерації направлено заяву до суду про визнання Meta Platforms Inc. екстремістською організацією та забороні її діяльності на території Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Також в прокуратурі РФ повідомили, що, "у зв'язку з наявністю ознак злочинів, передбачених частиною 2 статті 205.2 КК РФ (пропаганда тероризму) і пунктом "а" частини 2 статті 282 КК РФ (порушення ненависті та ворожнечі із загрозою застосування насильства)" в Слідчий комітет РФ спрямовані матеріали для розв'язання питання про кримінальне переслідування.

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