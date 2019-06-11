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Прокуратура рассматривает версию поджога Одесской психбольницы


Правоохранители открыли уголовное производство

Прокуратура Одесской области рассматривает версию умышленного поджога Одесской психбольницы. Об этом сообщили во время экстренного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием руководства Одесской облгосадминистрации и облсовета, передает пресс-служба прокуратуры.

В частности, уголовное производство по факту пожара открыто по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

"Внесены в ЕРДР сведения о совершении ряда преступлений. В частности, по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Также, дело открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК, поскольку установлено, что инспекторы ГСЧС в течение 2017-2019 годов не раз проводили проверки медучреждения и фиксировали нарушения требований противопожарной безопасности.

При этом руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех сообщил, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе из-за умышленного поджога или неосторожности.

Напомним, по состоянию на утро вторника дело было открыто по двум статьям УК - по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Как писало РБК-Украина ранее, 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. По последним данным, в результате происшествия погибли 6 человек, 4 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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