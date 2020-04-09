Прокуратура расследует загрязнение акватории танкерами РФ вблизи Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла дело по факту загрязнения акватории Черного и Азовского морей вблизи Крыма российскими танкерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Сообщается, что открыто уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК Украины (загрязнение моря).

"Установлено, что у побережья временно оккупированного полуострова, в результате перегрузки танкерами, которые принадлежат Российской Федерации, нефтепродуктов и других горюче-смазочных грузов, допущено загрязнение акватории Черного и Азовского морей. Загрязнение зафиксированы в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью более 24 км", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили правоохранители, токсичные вещества попадают в Черное море, создавая угрозу для здоровья населения и среды.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Крыма открыла уголовное производство из-за указа президента России Владимира Путина о праве на владение землей в оккупированном Крыму. Как отметили украинские правоохранители, Россия нарушает нормы международного гуманитарного права.

Также сообщалось, что следственный комитет России в Крыму предъявил обвинения главе Меджлиса Рефату Чубарову из-за якобы организации массовых беспорядков в 2014 году.