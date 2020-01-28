Офис генпрокурора сообщил о подозрении замглавы газового предприятия

Офис генпрокурора сообщил о подозрении заместителю руководителя одного из обществ в сфере импорта и реализации природного газа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Как отмечает пресс-служба, в бюджет возмещено 129 млн гривен.

"По процессуальному руководству Офиса генерального прокурора в понедельник, 27 января 2020 года, сообщено о подозрении заместителю руководителя одного из обществ по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину в хищении свыше 50 млн гривен.

Также детективы НАБУ сообщили пяти лицам о подозрении в хищении свыше 21 млн гривен госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

До этого, в конце декабря, НАБУ провело обыски в помещениях государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Обыски проходили в филиалах предприятия и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области в рамках расследования злоупотребления должностных лиц госпредприятия.