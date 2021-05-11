UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Прокуратура проводит обыски в "Київзеленбуд" по делу об уклонении от налогов

Автор: РБК-Украина

Правоохранители проводят обыски в коммунальном объединении "Київзеленбуд" по делу об уклонении от налогов при реконструкции столичных парков. Речь идет о нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры Киева.

По версии следствия, в течение 2019 - 2020 года по заказу Киевского коммунального союза зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений столицы ′′Киевзеленбуд′′ провело работы по строительству и реконструкции парков отдыха, а именно ′′Наталка", "Совки", ′′Радуга", ′′Куреневский′′ и ряда других. Должностные лица коммунального объединения, действуя в сговоре с подрядчиками, фальсифицировали финансовую документацию предприятий, что позволило уклониться от налогов в особо крупных размерах.

Речь идет о нанесении бюджету ущерба на сумму более 30 млн гривен. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Фото: обыски в киевском коммунальном объединении "Київзеленбуд" (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, во время сегодняшних обысков в оккупированном Крыму силовики застрелили уроженца Узбекистана Аюба (Наби) Рахимова. Правозащитники заявляют, что при обысках у него раздавалась стрельба.

Отметим, сегодня, 11 мая, российские силовики провели незаконные обыски в оккупированном Крыму. Обыски проводились в помещениях крымских татар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПрокуратураНалоги