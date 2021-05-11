Прокуратура проводить обшуки в "Київзеленбуд" у справі про ухилення від податків

Правоохоронці проводять обшуки у комунальному об'єднанні" Київзеленбуд " у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків. Йдеться про нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.

За версією слідства, протягом 2019-2020 року на замовлення київського комунального Союзу зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень столиці "Київзеленбуд" провело роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку, а саме "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський" та ряду інших. Посадові особи комунального об'єднання, діючи в змові з підрядниками, фальсифікували фінансову документацію підприємств, що дозволило ухилитися від податків в особливо великих розмірах.

Йдеться про нанесення бюджету збитків на суму понад 30 млн гривень. Кримінальна справа розслідується за ч.3 ст. 212 КК України.

Фото: обшуки в київському комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" (kyiv.gp.gov.ua)