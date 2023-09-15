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Прокуратура проситиме суд про арешт Шуфрича

Фото: Нестор Шуфрич, народний депутат (РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

Для народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді, Офіс генпрокурора проситиме запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Запобіжний захід обиратиме Печерський районний суд Києва.

Зазначимо, що для підозрюваних у державній зраді запобіжний захід у вигляді арешту не передбачає альтернативи у вигляді застави.

Що відомо про справу Шуфрича

Сьогодні вранці до нардепа Шуфрича прийшли з обшуками співробітники Служби безпеки України. Під час обшуків у нього знайшли георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів.

За даними джерел РБК-Україна, у нардепа також знайшли документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей. Під документом, датованим 2014 роком, також стоїть підпис колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Пізніше стало відомо, що СБУ повідомила Шуфричу про підозру у державній зраді. Він став фігурантом справи про роботу на агента ФСБ, колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував російську агентуру в Україні.

Більше про те, хто такий Нестор Шуфрич та в які скандали він потрапляв, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Нестор ШуфричдержзрадаСуд