Прокуратура просит приговорить Саркози к 6 месяцам тюрьмы по делу о его кампании 2012 года

Прокуратура попросила суд приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к 6 месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Кроме того, 13 фигурантов получили от условных сроков до 4 лет лишения свободы.
Об этом сообщило издание France Info.
Обвинение попросило суд приговорить Саркози к полугоду тюремного заключения и штрафу в размере 3750 евро, за незаконное финансирование его президентской кампании 2012 года. Во время предъявления обвинения прокуратура подчеркнула "полную небрежность" Саркози в управлении финансами.
Экс-президент президент на судебном заседании отсутствовал. Другие фигуранты уголовного дела, получившее в СМИ название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании, получили от 18 месяцев до 4 лет условно. Кроме того, они будут обязаны выплатить штрафы в размере до 100 тысяч долларов.
На заседании суда 15 июня Саркози заявил о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время своей избирательной кампании 2012 года.
Напомним, судебный процесс по этому делу начался в марте 2021 года. Однако слушания были перенесены и возобновились 20 мая.
Отметим, 1 марта суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке". Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.