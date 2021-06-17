RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прокуратура просить засудити Саркозі до 6 місяців в'язниці у справі про його кампанію 2012 року

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура попросила суд засудити колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до 6 місяців в'язниці у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії в 2012 році. Крім того, 13 фігурантів отримали від умовних термінів до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомило видання France Info.

Звинувачення попросило суд засудити Саркозі до напівроку тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 3750 євро, за незаконне фінансування його президентської кампанії 2012 року. Під час пред'явлення звинувачення прокуратура підкреслила "повну недбалість" Саркозі в управлінні фінансами.

Екс-президент президент на судовому засіданні був відсутній. Інші фігуранти кримінальної справи, яка отримала в ЗМІ назву Bygmalion - на ім'я PR-агентства, яке займалося інформаційним супроводом передвиборчої кампанії, отримали від 18 місяців до 4 років умовно. Крім того, вони будуть зобов'язані виплатити штрафи в розмірі до 100 тисяч доларів.

На засіданні суду 15 червня Саркозі заявив про свою невинність, спростовуючи перевищення витрат під час своєї виборчої кампанії 2012 року.

Нагадаємо, судовий процес у цій справі почався в березні 2021 року. Однак слухання були перенесені і поновилися 20 травня.

Відзначимо, 1 березня суд Парижа визнав Ніколя Саркозі винним в корупції і торгівлі впливом у "справі про прослуховування". Він отримав 3 роки в'язниці, два з яких умовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Николя СаркозиФранціяСуд