Саркози может обратиться в ЕСПЧ из-за судебного приговора во Франции

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого признали виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. Он не признает себя виновным.

По словам Саркози, он не хочет, чтобы "его собственную страну приговорили", но готов на такой шаг ради демократии.

"Возможно, эту борьбу придется закончить в ЕСПЧ. Для меня было бы болезненным, если бы моя собственная страна была осуждена, но я готов. Я готов, потому что это будет ценой демократии", - сказал он.

Подать иск в ЕСПЧ французский экс-президент сможет только после проигрыша в национальных апелляционных и кассационных инстанциях.