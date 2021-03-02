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Саркози может обратиться в ЕСПЧ из-за судебного приговора во Франции

Новина українською → Париж, Вторник 02 марта 2021 21:12
Саркози может обратиться в ЕСПЧ из-за судебного приговора во Франции Фото: Николя Саркози (flickr.com netelyx)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого признали виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. Он не признает себя виновным.

Об этом сообщил французский телеканал BFM TV.

По словам Саркози, он не хочет, чтобы "его собственную страну приговорили", но готов на такой шаг ради демократии.

"Возможно, эту борьбу придется закончить в ЕСПЧ. Для меня было бы болезненным, если бы моя собственная страна была осуждена, но я готов. Я готов, потому что это будет ценой демократии", - сказал он.

Подать иск в ЕСПЧ французский экс-президент сможет только после проигрыша в национальных апелляционных и кассационных инстанциях.

Напомним, на этой неделе суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке". Саркози приговорили к 3 годам тюрьмы, два из которых условно.

Также РБК-Украина писало, что Саркози могут заменить год тюремного заключения на домашний арест. Вопрос изменения вида наказания будет рассматривать специальный судья, но когда, пока неизвестно.

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