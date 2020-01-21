Прокуратура просит для Павловского ареста без права на залог

Прокуратура просит избрать для фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского меру пресечения в виде ареста на 65 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Про соответствующее ходатайство заявила сторона обвинения на заседании Печерского райсуда города Киева.

"Считаю необходимым об избрании подозреваемому Павловскому меры пресечения в виде содержания под стражей на 65 дней без определения альтернативного пресечения в виде залога", - заявил прокурор.

Представитель стороны обвинения отметил, что Павловский "может скрываться от органов досудебного расследования и препятствовать уголовному расследованию, незаконно влиять на потерпевших, свидетелей и других подозреваемых".

Напомним, Печерский районный суд Киева начал рассмотрение избрания меры пресечения бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, который является фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Отметим, вчера Павловский был задержан в ходе спецоперации в Херсоне. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации.

Добавим, что Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Исполнители уже получили приговор. Сегодня еще существует один подозреваемый в заказе убийства активистки - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.